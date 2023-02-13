ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

Новина українською →
Понедельник 13 февраля 2023 18:00
Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей Фото: оккупанты из минометов обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 13 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Вражеские войска не прекращают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

  • С 13:28 до 13:40 сообщили о 3 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в направлении населенного пункта Товстодубово.
  • С 14:00 до 14:15 сообщили о 10 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Белокопытово.
  • С 16:10 до 16:30 зафиксировали 8 "приходов", предположительно 120 миномет, в районе населенного пункта Волковка.
  • С 16:25 до 16:32 сообщили о 2 "приходах", вероятно из миномета 120 калибра, в районе населенного пункта Янжуловка.

Военные сообщили, что потерь в результате обстрелов среди личного состава и техники нет. Также информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 12 февраля, прокремлевские войска наносили удары по общинам Сумской области по минометам и артиллерии. Всего было зафиксировано более 50 прилетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Черниговская область Война России против Украины
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне