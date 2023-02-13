Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей
В понедельник, 13 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"Вражеские войска не прекращают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.
- С 13:28 до 13:40 сообщили о 3 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в направлении населенного пункта Товстодубово.
- С 14:00 до 14:15 сообщили о 10 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Белокопытово.
- С 16:10 до 16:30 зафиксировали 8 "приходов", предположительно 120 миномет, в районе населенного пункта Волковка.
- С 16:25 до 16:32 сообщили о 2 "приходах", вероятно из миномета 120 калибра, в районе населенного пункта Янжуловка.
Военные сообщили, что потерь в результате обстрелов среди личного состава и техники нет. Также информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 12 февраля, прокремлевские войска наносили удары по общинам Сумской области по минометам и артиллерии. Всего было зафиксировано более 50 прилетов.
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