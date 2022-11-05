Окупанти у Мелітополі встановили пам’ятник Леніну. Його демонтували у 2015 році

У суботу, 5 листопада, росіяни встановили пам'ятник Леніну в окупованому Мелітополі (Запорізька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місцевого колаборанта Володимира Рогова.
"У Мелітополь повернувся... Ленін", - йдеться у повідомленні.
Рогов заявив, що у Мелітополі на "своє місце повернувся" пам'ятник Володимиру Леніну, який був демонтований сім років тому.
"Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який перебував у Мелітополі на перетині вулиць Гетьманська та Михайла Грушевського, зняли у 2015 році. Це сталося у рамках декомунізації України", - заявив Рогов.
Колаборант показав фотографії з місця події та заявив, що на останньому фото - Ленін у 2015 році.
Нагадаємо, що ще у квітні в окупованій Новій Каховці встановили пам'ятник Леніну.
Раніше повідомлялося, що окупанти встановили пам'ятник Леніну в Генічеську, який був демонтований влітку 2015 року в рамках декомунізації.
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