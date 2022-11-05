UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти у Мелітополі встановили пам’ятник Леніну. Його демонтували у 2015 році

Фото: Окупанти у Мелітополі встановили пам’ятник Леніну (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 5 листопада, росіяни встановили пам'ятник Леніну в окупованому Мелітополі (Запорізька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місцевого колаборанта Володимира Рогова.

"У Мелітополь повернувся... Ленін", - йдеться у повідомленні.

Рогов заявив, що у Мелітополі на "своє місце повернувся" пам'ятник Володимиру Леніну, який був демонтований сім років тому.

"Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який перебував у Мелітополі на перетині вулиць Гетьманська та Михайла Грушевського, зняли у 2015 році. Це сталося у рамках декомунізації України", - заявив Рогов.

Колаборант показав фотографії з місця події та заявив, що на останньому фото - Ленін у 2015 році.

Нагадаємо, що ще у квітні в окупованій Новій Каховці встановили пам'ятник Леніну.

Раніше повідомлялося, що окупанти встановили пам'ятник Леніну в Генічеську, який був демонтований влітку 2015 року в рамках декомунізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМелітопольЛенинЗапорожская областьВійна в Україні