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Окупанти у Мелітополі увімкнули український зв’язок, аби виявити партизанів, - мер

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти увімкнули український зв’язок в Мелітополі та намагаються таким чином виявити місцевих партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"На тимчасово зайнятих територіях і через рік після окупації мешканці чинять відчайдушний опір. Окупанти хочуть зупинити це будь-яким способом", - йдеться у заяві.

Мер пояснив, що окупанти привезли локаційну станцію, яка може прослуховувати мобільний зв’язок і контролювати трафік. Також деінде вони увімкнули український зв’язок та сподіваються виявити патріотів чи хоча б підслухати про що і з ким спілкуються люди.

"Це така сама провокація, як і з російськими військовими авто, на які загарбники встановлювали українські номери та прапори і їздили по селах, щоб виявити тих, хто радітиме українським воїнам", - додав мер міста.

Нагадаємо, що окупанти Запорізької області готують чергові провокації та діють за вже відомим "донецьким сценарієм".

Російські окупанти продовжують мародерити в Мелітополі. Вирішили захопити великі підприємства міста.

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