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Оккупанты в Мелитополе включили украинскую связь, чтобы выявить партизан, - мэр

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты включили украинскую связь в Мелитополе и пытаются таким образом выявить местных партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"На временно занятых территориях и через год после оккупации жители оказывают отчаянное сопротивление. Оккупанты хотят остановить это любым способом", - говорится в заявлении.

Мэр пояснил, что оккупанты привезли локационную станцию, которая может прослушивать мобильную связь и контролировать трафик. Также где-то они включили украинскую связь и надеются выявить патриотов или хотя бы подслушать о чем и с кем общаются люди.

"Это такая же провокация, как и с российскими военными авто, на которые захватчики устанавливали украинские номера и флаги и ездили по селам, чтобы обнаружить тех, кто будет радоваться украинским воинам", - добавил мэр города.

Напомним, что оккупанты Запорожской области готовят очередные провокации и действуют по уже известному "донецкому сценарию".

Российские оккупанты продолжают мародерить в Мелитополе. Решили захватить крупные предприятия.

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