Окупанти у Мелітополі оголосили облаву на своїх солдатів-грабіжників

У публікації йдеться, що у розпорядженні редакції видання опинилися фотографії орієнтування на "невідомих осіб" із проханням оголосити їх у розшук за підписом представника колаборантів - заступника начальника фейкового "УВС" Мелітополя. На їхній пошук він вимагає терміново "кинути всі сили".

"Поліцаї" російських окупантів розшукують чорний автомобіль BMW Е60 525I з грузинськими номерами, який 3 грудня 2022 року викрали якісь озброєні невстановлені особи у військовій формі. І хоча в тексті орієнтування злочинців називають "невідомими", за описом видно, що вони у російській військовій формі та зі зброєю.

"Очевидно, що крадіжку скоїли солдати армії РФ, що розперезалися. Підтверджує це також і те, що пересуваються грабіжники на військовому Камазі з характерною рашистською свастикою "V" на кузові", - йдеться в матеріалі.

Також зазначається, що викрадений транспорт має грузинські номери, а не українські. Журналісти припускають, що російські солдати пограбували когось із заїжджих окупантів.