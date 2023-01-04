Оккупанты в Мелитополе объявили облаву на своих солдат-грабителей

В публикации говорится, что в распоряжении редакции издания оказались фотографии ориентировки на "неизвестных лиц" с просьбой объявить их в розыск за подписью представителя коллаборантов - заместителя начальника фейкового "УВД" Мелитополя. На их поиск он требует срочно "бросить все силы".

"Полицаи" российских оккупантов разыскивают черный автомобиль BMW Е60 525I с грузинскими номерами, который 3 декабря 2022 года похитили некие вооруженные неустановленные лица в военной форме. И хотя в тексте ориентировки преступников называют "неизвестными", по описанию видно, что они в российской военной форме и с оружием.

"Очевидно, что кражу совершили распоясавшиеся солдаты армии РФ. Подтверждает это также и то, что передвигаются грабители на военном Камазе с характерной рашистской свастикой "V" на кузове", - говорится в материале.

Также отмечается, что у похищенного транспорта - грузинские номера, а не украинские. Журналисты предполагают, что российские солдаты ограбили кого-то из заезжих оккупантов.