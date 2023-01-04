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Оккупанты в Мелитополе объявили облаву на своих солдат-грабителей

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области представители оккупационной "полиции" объявили в розыск своих же военных за грабеж.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА-Мелитополь".

В публикации говорится, что в распоряжении редакции издания оказались фотографии ориентировки на "неизвестных лиц" с просьбой объявить их в розыск за подписью представителя коллаборантов - заместителя начальника фейкового "УВД" Мелитополя. На их поиск он требует срочно "бросить все силы".

"Полицаи" российских оккупантов разыскивают черный автомобиль BMW Е60 525I с грузинскими номерами, который 3 декабря 2022 года похитили некие вооруженные неустановленные лица в военной форме. И хотя в тексте ориентировки преступников называют "неизвестными", по описанию видно, что они в российской военной форме и с оружием.

"Очевидно, что кражу совершили распоясавшиеся солдаты армии РФ. Подтверждает это также и то, что передвигаются грабители на военном Камазе с характерной рашистской свастикой "V" на кузове", - говорится в материале.

Также отмечается, что у похищенного транспорта - грузинские номера, а не украинские. Журналисты предполагают, что российские солдаты ограбили кого-то из заезжих оккупантов.

Ранее сообщалось, что российские медики начали бежать из оккупированного Мелитополя вслед за коллаборантами из-за страха перед украинскими военными.

Напомним, что недавно оккупанты в Запорожской области назвали так называемую "дату наступления украинских войск", и запретили жителям выходить из домов под угрозой расстрела за нарушение комендантского часа.

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