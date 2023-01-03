З Мелітополя втікають російські медики: мер назвав причини

Російські медпрацівники почали тікати з тимчасово окупованого Мелітополя за колаборантами. Однією з причин є страх перед українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

За його словами, лікарня в Мелітополі донедавна залишалася чи не останньою на всій окупованій частині Запорізької області, яка надавала допомогу цивільному населенню. Але зараз там залишається все менше місця для мирних жителів, оскільки туди вже місяць звозять поранених та захворілих окупантів.

Він зазначив, що російські військові медики почали залишати місто.

"Причин для несподіваної втечі кілька: надвисока кількість поранених російських військових, на яких не вистачає ні медперсоналу, ні ліжко-місць, поведінка самих окупантів, яких доставляють до лікарні в стані наркотичного сп'яніння та жест доброї волі через побоювання ЗСУ та сил опору, які не дадуть спокою жодному ворогу", - зазначив Федоров.

Мер також додав, що на тлі нестачі медпрацівників окупанти погрозами та підкупом намагаються умовити українських лікарів допомогти російським військовим, але вони відмовляються.