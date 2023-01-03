ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З Мелітополя втікають російські медики: мер назвав причини

Новость на русском →
Мелітополь, Вівторок 03 січня 2023 21:43
З Мелітополя втікають російські медики: мер назвав причини Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські медпрацівники почали тікати з тимчасово окупованого Мелітополя за колаборантами. Однією з причин є страх перед українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, лікарня в Мелітополі донедавна залишалася чи не останньою на всій окупованій частині Запорізької області, яка надавала допомогу цивільному населенню. Але зараз там залишається все менше місця для мирних жителів, оскільки туди вже місяць звозять поранених та захворілих окупантів.

Він зазначив, що російські військові медики почали залишати місто.

"Причин для несподіваної втечі кілька: надвисока кількість поранених російських військових, на яких не вистачає ні медперсоналу, ні ліжко-місць, поведінка самих окупантів, яких доставляють до лікарні в стані наркотичного сп'яніння та жест доброї волі через побоювання ЗСУ та сил опору, які не дадуть спокою жодному ворогу", - зазначив Федоров.

Мер також додав, що на тлі нестачі медпрацівників окупанти погрозами та підкупом намагаються умовити українських лікарів допомогти російським військовим, але вони відмовляються.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Грабський у коментарі РБК-Україна заявляв, що Збройні сили України здатні на блискавичний прорив на Мелітополь.

Також ми писали, що вчора, 2 січня, у Мелітополі пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села