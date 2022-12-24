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Окупанти майже 90 разів обстріляли Сумську область: пошкоджено ЛЕП та об'єкт інфраструктури

Фото: окупанти майже 90 разів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні, 24 грудня, завдали 87 ударів по громад Сумської області, пошкодивши ЛЕП та інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, зафіксовано 6 прильотів. У Середино-Будській громаді дві ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.

По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь із артилерії. Було 15 прильотів. Пошкодження одержали лінії електропередач, а також об'єкт цивільної інфраструктури.

У Новослобідській громаді окупанти вдарили з артилерії, 14 прильотів. Істотних пошкоджень зазнав об'єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 22 грудня територіальна оборона у Сумській області знищила диверсійну групу окупантів.

Також повідомлялося, що російські війська обстріляли прикордонне село Іскрисківщина у Сумській області. Вибухи пошкодили приватні будинки та інші цивільні об'єкти.

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