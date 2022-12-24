Оккупанты почти 90 раз обстреляли Сумскую область: повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры
Российские войска сегодня, 24 декабря, нанесли 87 ударов по громадам Сумской области, повредив ЛЭП и инфраструктурные объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Белопольскую громаду россияне обстреляли из минометов, зафиксировано 6 прилетов. В Середино-Будской громаде две вражеские мины разорвались на пограничные. Также противник применял стрелковое оружие.
По Ворожбянской громаде россияне вели огонь из артиллерии. Было 15 прилетов. Повреждения получили линии электропередач, а также объект гражданской инфраструктуры.
В Новослободской громаде оккупанты ударили из артиллерии, 14 прилетов. Существенные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.
Напомним, 22 декабря территориальная оборона в Сумской области уничтожила диверсионную группу оккупантов.
Также сообщалось, что российские войска обстреляли приграничное село Искрисковщина в Сумской области. Взрывы повредили частные дома и другие гражданские объекты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.