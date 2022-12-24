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Оккупанты почти 90 раз обстреляли Сумскую область: повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры

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Сумы, Суббота 24 декабря 2022 22:13
Оккупанты почти 90 раз обстреляли Сумскую область: повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры Фото: оккупанты почти 90 раз обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня, 24 декабря, нанесли 87 ударов по громадам Сумской области, повредив ЛЭП и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Белопольскую громаду россияне обстреляли из минометов, зафиксировано 6 прилетов. В Середино-Будской громаде две вражеские мины разорвались на пограничные. Также противник применял стрелковое оружие.

По Ворожбянской громаде россияне вели огонь из артиллерии. Было 15 прилетов. Повреждения получили линии электропередач, а также объект гражданской инфраструктуры.

В Новослободской громаде оккупанты ударили из артиллерии, 14 прилетов. Существенные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, 22 декабря территориальная оборона в Сумской области уничтожила диверсионную группу оккупантов.

Также сообщалось, что российские войска обстреляли приграничное село Искрисковщина в Сумской области. Взрывы повредили частные дома и другие гражданские объекты.

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