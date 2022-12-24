Оккупанты почти 90 раз обстреляли Сумскую область: повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры

Фото: оккупанты почти 90 раз обстреляли Сумскую область (Getty Images)

Российские войска сегодня, 24 декабря, нанесли 87 ударов по громадам Сумской области, повредив ЛЭП и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.