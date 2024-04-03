Окупанти мають значні проблеми з логістикою та особовим складом, - ЦНС

"Вичерпується не тільки особовий склад російської армії, котрий ліквідовують Сили Оборони, але й технічне забезпечення окупаційних військ", - зазначають в ЦНС.

У повідомленні зауважують, що даний факт підтверджує підпілля на східному напрямку.

"Йдеться про те, що армія противника зазнає величезних логістичних незручностей. Через брак автомобілів, особовому складу доводиться переміщатися пішки. Чи це на позиції, чи, до прикладу, для того, щоб відправити в опрацювання рапорт на відпустку", - йдеться повідомленні.

Згідно з повідомленням, такі рапорти, навіть якщо й "доходять" до командування, відповідно через брак живої сили окупанти не можуть отримати відпустку.