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Окупанти мають значні проблеми з логістикою та особовим складом, - ЦНС

Фото: проблеми РФ з логістикою і живою силою (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія стикається з дедалі суттєвішим дефіцитом особового складу і технічного забезпечення окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Вичерпується не тільки особовий склад російської армії, котрий ліквідовують Сили Оборони, але й технічне забезпечення окупаційних військ", - зазначають в ЦНС.

У повідомленні зауважують, що даний факт підтверджує підпілля на східному напрямку.

"Йдеться про те, що армія противника зазнає величезних логістичних незручностей. Через брак автомобілів, особовому складу доводиться переміщатися пішки. Чи це на позиції, чи, до прикладу, для того, щоб відправити в опрацювання рапорт на відпустку", - йдеться повідомленні.

Згідно з повідомленням, такі рапорти, навіть якщо й "доходять" до командування, відповідно через брак живої сили окупанти не можуть отримати відпустку.

Проблеми РФ на фронті

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що наразі в окупантів наявні суттєві проблеми з установками ППО. Мова йде як про застарілі моделі зенітно-ракетних комплексів, так і про новітні установки.

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