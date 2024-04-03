ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти мають значні проблеми з логістикою та особовим складом, - ЦНС

Україна Росія, Середа 03 квітня 2024 15:46
UA EN RU
Окупанти мають значні проблеми з логістикою та особовим складом, - ЦНС Фото: проблеми РФ з логістикою і живою силою (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія стикається з дедалі суттєвішим дефіцитом особового складу і технічного забезпечення окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Вичерпується не тільки особовий склад російської армії, котрий ліквідовують Сили Оборони, але й технічне забезпечення окупаційних військ", - зазначають в ЦНС.

У повідомленні зауважують, що даний факт підтверджує підпілля на східному напрямку.

"Йдеться про те, що армія противника зазнає величезних логістичних незручностей. Через брак автомобілів, особовому складу доводиться переміщатися пішки. Чи це на позиції, чи, до прикладу, для того, щоб відправити в опрацювання рапорт на відпустку", - йдеться повідомленні.

Згідно з повідомленням, такі рапорти, навіть якщо й "доходять" до командування, відповідно через брак живої сили окупанти не можуть отримати відпустку.

Проблеми РФ на фронті

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що наразі в окупантів наявні суттєві проблеми з установками ППО. Мова йде як про застарілі моделі зенітно-ракетних комплексів, так і про новітні установки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
DAILY
Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації