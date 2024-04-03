Оккупанты имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом, - ЦНС
Россия сталкивается с все более существенным дефицитом личного состава и технического обеспечения оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Вычерпывается не только личный состав российской армии, который ликвидируют Силы Обороны, но и техническое обеспечение оккупационных войск", - отмечают в ЦНС.
В сообщении отмечают, что этот факт подтверждает подполье на восточном направлении.
"Речь идет о том, что армия противника испытывает огромные логистические неудобства. Из-за нехватки автомобилей, личному составу приходится перемещаться пешком. Или это на позиции, или, к примеру, для того, чтобы отправить в обработку рапорт на отпуск", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, такие рапорты, даже если и "доходят" до командования, соответственно из-за нехватки живой силы оккупанты не могут получить отпуск.
Проблемы РФ на фронте
Напомним, ранее мы сообщали о том, что сейчас у кафиров имеются существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.
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