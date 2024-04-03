Оккупанты имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом, - ЦНС

Россия сталкивается с все более существенным дефицитом личного состава и технического обеспечения оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Вычерпывается не только личный состав российской армии, который ликвидируют Силы Обороны, но и техническое обеспечение оккупационных войск", - отмечают в ЦНС.

В сообщении отмечают, что этот факт подтверждает подполье на восточном направлении.

"Речь идет о том, что армия противника испытывает огромные логистические неудобства. Из-за нехватки автомобилей, личному составу приходится перемещаться пешком. Или это на позиции, или, к примеру, для того, чтобы отправить в обработку рапорт на отпуск", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, такие рапорты, даже если и "доходят" до командования, соответственно из-за нехватки живой силы оккупанты не могут получить отпуск.