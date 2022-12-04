ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе: спутниковые снимки

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 04 декабря 2022 10:56
Оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе: спутниковые снимки Фото: оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки от компании Maxar Technologies.

"По всему Мариуполю сейчас сносят десятки многоэтажек, которые были разрушены или сильно повреждены в марте. Спутниковые снимки от 30 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Как добавляют в Мариупольском городском совете, во время осады от обстрелов россиян пострадали 2 257 многоквартирных домов, то есть 90% всего жилищного фонда.

"В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1356 домов", - говорится в Telegram.

Как сообщалось, жители оккупированного Мариуполя возмущаются из-за большого количества проблем с отоплением города. Большинство из них просто замерзают в разбитых квартирах и домах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии