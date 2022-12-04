Оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе: спутниковые снимки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки от компании Maxar Technologies .

"По всему Мариуполю сейчас сносят десятки многоэтажек, которые были разрушены или сильно повреждены в марте. Спутниковые снимки от 30 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Как добавляют в Мариупольском городском совете, во время осады от обстрелов россиян пострадали 2 257 многоквартирных домов, то есть 90% всего жилищного фонда.

"В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1356 домов", - говорится в Telegram.