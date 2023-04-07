Окупанти масово вивозять награбоване з Херсонської області

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центр національного спротиву .

"Ворог продовжує масово мародерити тимчасово захоплені райони Херсонщини. З сіл Скадовського району російські військові вивозять майно з захоплених будинків колонами техніки. Водночас окупанти посилили перевірки мешканців, під час яких також вилучають майно" ,- йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначили, що вільне пересування мешканців регіону заборонено. Загарбники погрожують "кримінальними справами та вивезенням до РФ. Особливо погрожують всім тим, хто не має російського паспорта.