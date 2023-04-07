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Окупанти масово вивозять награбоване з Херсонської області

Фото: окупанти масово вивозять награбоване з Херсонської області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Війська РФ масово вивозять награбоване майно місцевих мешканців з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Переважно це роблять вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує масово мародерити тимчасово захоплені райони Херсонщини. З сіл Скадовського району російські військові вивозять майно з захоплених будинків колонами техніки. Водночас окупанти посилили перевірки мешканців, під час яких також вилучають майно" ,- йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначили, що вільне пересування мешканців регіону заборонено. Загарбники погрожують "кримінальними справами та вивезенням до РФ. Особливо погрожують всім тим, хто не має російського паспорта.

Раніше ми писали про те, що окупанти планують мобілізувати до армії РФ близько 500 мешканців Севастополя.

Також нагадаємо, що росіяни посилили тиск на цивільних в Херсонській області, проводять рейдові заходи.

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Херсонська областьМародерствоокупанти