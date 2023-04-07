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Оккупанты массово вывозят награбленное из Херсонской области

Фото: оккупанты массово вывозят награбленное из Херсонской области (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Войска РФ массово вывозят награбленное имущество местных жителей из временно оккупированной части Херсонской области. В основном это делают ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Враг продолжает заниматься массовым мародерством во временно захваченных районах Херсонской области. Из сел Скадовского района российские военные вывозят имущество из захваченных домов колоннами техники. В то же время оккупанты усилили проверки жителей, в ходе которых также отбирают имущество", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС отметили, что свободное передвижение жителей региона запрещено. Захватчики угрожают "уголовными делами и вывозом в РФ". Особенно угрожают всем тем, у кого нет российского паспорта.

Ранее мы писали о том, что оккупанты планируют мобилизовать в армию РФ около 500 жителей Севастополя.

Также напомним, что россияне усилили давление на гражданских в Херсонской области, проводят рейдовые мероприятия.

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Херсонская областьМародерствоокупанти