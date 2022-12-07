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Окупанти масово обстріляли Харківську область: є жертви та руйнування

Фото: окупанти масово обстріляли Харківську область (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська, застосувавши артилерію та системи С-300, масовано атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів є жертви та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

Так, учора під ударом, зокрема, опинилося місто Куп'янськ. Росіяни зруйнували будівлю ліцею. При цьому під час наступного обстрілу міста поранення отримала 67-річна мешканка. Також у Куп'янці пошкоджено господарські будівлі та будинки.

Крім того, по Шевченківській громаді окупанти вдарили із комплексу С-300. Ракети потрапили до Будинку культури та поблизу школи у Борівському.

Як повідомляє обласний обласний Центр екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу загинула жінка 43 роки. Також із пораненнями госпіталізовано чоловіка. Його стан оцінюється як тяжкий.

Фото: наслідки ворожих обстрілів Харківської області (t.me/synegubov)

Нагадаємо, з початку вторгнення РФ у Харківській області російськими військовими було вбито понад 1600 місцевих жителів.

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харковВійна в Україні