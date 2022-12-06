Стало відомо, скільки жителів Харківської області загинуло від дій армії РФ

Від початку вторгнення РФ у Харківській області російськими військовими було вбито понад 1600 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

Правоохоронці повідомили, що змогли виявити 25 місць, в яких вчинялися катування та тортури. Катівні розміщувались в Ізюмі, Вовчанську, Куп'янську та Козачій Лопані.

Серед загиблих жителів Харківської області є 74 дитини. Загалом було вбито понад 1600 осіб. Після деокупації більшої частини регіону було ексгумовано понад 900 тіл людей.

Поліцейські зареєстрували понад 6600 кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, у Куп’янському районі (Харківська область) відбулась чергова ексгумація. Правоохоронці відшукали тіла трьох осіб, які загинули від рук росіян.

Також правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.

Зазначимо, що в Ізюмі Харківської області виявили масове поховання, з якого ексгумували 447 тіл. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

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