Оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область: есть жертвы и разрушения

Так, вчера под ударом, в частности, оказался город Купянск. Россияне разрушили здание лицея. При этом во время следующего обстрела города ранения получила 67-летняя жительница. Также в Купянке повреждены хозяйственные постройки и дома.

Кроме того, по Шевченковской общине оккупанты ударили из комплекса С-300. Ракеты попали в Дом культуры и вблизи школы в Боровском.

Как сообщает областной областной Центр экстренной медицинской помощи, в Волчанской общине в результате обстрела погибла женщина 43 лет. Также с ранениями госпитализирован мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое.

Фото: последствия вражеских обстрелов Харьковской области (t.me/synegubov)