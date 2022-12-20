Окупанти масовано обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки та ЛЕП

Російські війська вночі 20 грудня завдали удару по території Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено будинок та лінії електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВ Дмитра Живицького в Telegram .
"Після 3 години ночі, 20 грудня, по Середино-Будській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти. Вибухи пошкодили покрівлю приватного будинку та електролінії", - розповів він.
Також, за словами Живицького, учора увечері під обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада. Зафіксовано близько 30 "прильотів".
Внаслідок вечірнього обстрілу спалахнула майстерня місцевого ліцею, пошкоджено три легкові автомобілі, трактор та автобус.
Нагадаємо, вчора російські військові завдали 83 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотинська та Шалигінська громади.
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