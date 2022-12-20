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Оккупанты массированно обстреляли Сумскую область: повреждены дома и ЛЭП

Фото: оккупанты массированно обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью 20 декабря нанесли удар по территории Сумской области. В результате атаки повреждены дом и линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"После 3 часов ночи, 20 декабря, по Середино-Будской общине враг открывал минометный огонь, 4 прилета. Взрывы повредили кровлю частного дома и электролинии", - рассказал он.

Также, по словам Живицкого, вчера вечером под обстрел попала Зноб-Новгородская община. Зафиксировано около 30 "прилетов".

Вследствие вечернего обстрела загорелась мастерская местного лицея, повреждены три легковых автомобиля, трактор и автобус.

Напомним, вчера российские военные нанесли 83 удара по Сумской области. Под обстрелами оказались Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская громады.

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Сумская область