Окупанти в Маріуполі змушують підприємців ремонтувати військову техніку РФ, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В окупованому Маріуполі окупаційні війська перейшли до наступного етапу мародерства. Перший був направлений на так звану "націоналізацію" особистого транспорту у цивільного населення для використання у власних цілях", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що росіяни змушують місцевих жителів, підприємців та інших соціальних груп, які не встигли покинути місто ремонтувати ушкоджену військову техніку РФ.

"Така практика вже застосовувалася раніше ще на початку першої фази російсько-української війни. Коли місцеві підприємці не те, що мали забезпечувати логістичні потреби окупаційних військ, але й платити зарплату окремим підрозділам в обмін на життя", - додали в Центрі національного спротиву.