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Окупанти в Маріуполі відновили роботу порту, зайшли перші судна, - Андрющенко

Фото: окупанти в Маріуполі відновили роботу порту, зайшли перші судна (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники відновили роботу морського порту. Туди вже зайшли перші судна з вантажем з РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Чергова поставка вантажів "подвійного призначення" в порт Маріуполя пройшла. Де-факто, робота порту відновлена. Перші судна пройшли. Знову завозять контейнери. Знову лише за участю росіян", - написав Андрющенко.

За його словами, тепер порт теоретично може прийняти судна до 20 тисяч тонн.

"Якщо поїдуть військові вантажі - це в рази швидче та дешевше, аніж вантажівками", - зазначив Андрющенко.

Він звертає увагу, що саме зараз будь-які знімки порту зверху "розкрили би багато цікавого".

Згодом Андрющенко додав, судно яке зафіксовано на виході з Маріупольського порту - "Калевала", яке відноситься до класу "несамохідна плавуча казарма" і розраховане на кількість до 400 людей (плюс екіпаж до 40 людей).

"Судно було притягнуто через Ростов до Маріуполя (дату уточнюємо)", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, російські загарбники поступово перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу. Усіх маріупольців, які працювали у порту, звільнили, а на їхнє місце приїхали працівники з РФ.

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