Оккупанты в Мариуполе возобновили работу порта, зашли первые суда, - Андрющенко

"Очередная поставка грузов "двойного назначения" в порт Мариуполя прошла. Де-факто работа порта возобновлена. Первые суда прошли. Снова завозят контейнеры. Снова только с участием россиян", - написал Андрющенко.

По его словам, теперь порт теоретически может принять суда до 20 тысяч тонн.

"Если поедут военные грузы - это в разы быстрее и дешевле, чем грузовиками", - отметил Андрющенко.

Он обращает внимание, что именно сейчас любые снимки порта сверху "раскрыли бы много интересного.

Впоследствии Андрющенко добавил, что судно зафиксировано на выходе из Мариупольского порта - "Калевала", которое относится к классу "несамоходная плавучая казарма" и рассчитано на количество до 400 человек (плюс экипаж до 40 человек).

"Судно было притянуто через Ростов в Мариуполь (дату уточняем)", - пишет Андрющенко.

Напомним, как ранее сообщалось, российские захватчики постепенно превращают Мариупольский морской порт в военную базу. Всех мариупольцев, работавших в порту, уволили, а на их место приехали работники из РФ.

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