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Окупанти в Маріуполі вбили свого командира через постійні тортури і знущання, - Генштаб

Маріуполь, П'ятниця 24 листопада 2023 21:17
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Окупанти в Маріуполі вбили свого командира через постійні тортури і знущання, - Генштаб Архівне фото: Окупанти в Маріуполі вбили свого командира (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові в захопленому Маріуполі (Донецька область) нещодавно вбили свого командира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що до цього причетні окупанти з числа колишніх ув'язнених.

Вони вбили свого командира в окупованому Маріуполі.

Причиною цього стали його постійні погрози, знущання та вбивства інших загарбників.

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь захоплено російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ. При цьому з перших днів вторгнення російські війська роблять все для того, щоб перетворити Маріуполь на військову базу, зокрема приморський порт.

Нещодавно повідомлялось, що окупанти провалили вже другий опалювальний сезон в Маріуполі. Десятки будинків вцілілого після російських руйнувань міста досі залишається без тепла.

Також російські окупанти продовжують активно переправляти резерви на фронт. Зокрема, на Маріупольському напрямку на техніці в окупантів було помічено нову символіку і позначки.

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