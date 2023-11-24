Оккупанты в Мариуполе убили своего командира из-за постоянных пыток и издевательств, - Генштаб
Российские военные в захваченном Мариуполе (Донецкая область) недавно убили своего командира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что к этому причастны оккупанты из числа бывших заключенных.
Они убили своего командира в оккупированном Мариуполе.
Причиной этого стали его постоянные угрозы, издевательства и убийства других захватчиков.
Ситуация в Мариуполе
Временно оккупированный Мариуполь был захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ. При этом с первых дней вторжения российские войска делают все для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности, приморский порт.
Недавно сообщалось, что оккупанты провалили уже второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов уцелевшего после российских разрушений города по-прежнему остаются без тепла.
Также российские оккупанты продолжают активно переправлять резервы на фронт. В частности, на Мариупольском направлении на технике у оккупантов была замечена новая символика и отметки.
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