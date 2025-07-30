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Окупанти у Луганську почали випускати дрони: агенти "Атеш" розвідали деталі

Фото: окупанти у Луганську почали випускати дрони (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіяни розвернули виробництво розвідувальних дронів у тимчасово окупованому Луганську. Агенти "Атеш" розвідали локацію та дізнались подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram руху "Атеш".

"Наш агент тривалий час вів нагляд за Луганським авіаційним ремонтним заводом. Це підприємство, що спеціалізується на обслуговуванні авіаційної техніки. Зокрема, на ремонті вертолітних двигунів ТВ2-117, ТВ3-117, головних вертолітних редукторів тощо", - зазначили представники руху.

При цьому на території заводу окупанти також розгорнули виробництво та полігон для тестування розвідувальних дронів. Також в одному з цехів розташований центр підготовки фахівців із роботи з дронами.

"Ми вивчили територію, захист та режим роботи об'єкта, а також зібрали інформацію про співробітників та їх транспортні засоби. Ми нагадуємо, що цей завод є законною військовою ціллю, а його співробітники є злочинцями, які сприяють продовженню цієї кривавої війни", - додали у "Атеш".

РФ модернізує дрони

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російська армія вже інтегрує різні рішення, які дозволять "Шахедам" обходити українські дрони-перехоплювачі. Наразі Україна впроваджує інші рішення.

Більше подробиць про те, чому дронів у росіян стало помітно більше, а відсоток їхнього ураження знизився - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ЛуганськДрони