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Окупанти у Луганській області "знаходять" у дітей хвороби й вивозять їх "на лікування", - ОВА

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Субота 29 квітня 2023 21:55
Окупанти у Луганській області "знаходять" у дітей хвороби й вивозять їх "на лікування", - ОВА Фото: окупанти у Луганській області "знаходять" у дітей хвороби й вивозять їх "на лікування" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни організували медичні огляди для дітей, під час яких нібито знаходять у них хвороби й примусово вивозять "на лікування" до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо, що це проводилося (медичні огляди, - ред.), і сайти так званих "ЛНР" і "ДНР" повідомляли, що росіяни перевірили близько 100 тисяч українських школярів на наявність у них проблем зі здоров'ям. Після цього 70% дітей отримали довідки, що в них є хронічні захворювання і їх треба лікувати", - розповів Лисогор.

За його словами, для лікування дітей відправляють в табори Росії.

"Після того, як дітей вивозять до Росії, від батьків вимагають їхати разом із ними, інакше дітей можуть не повернути", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти викрадають дітей з Херсонської області до Далекого Сходу та з Енергодару до Криму під виглядом "евакуації".

Також раніше ми писали, що Росія хоче відправити нібито на відпочинок понад 26 тисяч дітей з окупованих територій України.

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