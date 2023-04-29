Окупанти у Луганській області "знаходять" у дітей хвороби й вивозять їх "на лікування", - ОВА

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни організували медичні огляди для дітей, під час яких нібито знаходять у них хвороби й примусово вивозять "на лікування" до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо, що це проводилося (медичні огляди, - ред.), і сайти так званих "ЛНР" і "ДНР" повідомляли, що росіяни перевірили близько 100 тисяч українських школярів на наявність у них проблем зі здоров'ям. Після цього 70% дітей отримали довідки, що в них є хронічні захворювання і їх треба лікувати", - розповів Лисогор.

За його словами, для лікування дітей відправляють в табори Росії.

"Після того, як дітей вивозять до Росії, від батьків вимагають їхати разом із ними, інакше дітей можуть не повернути", - додав глава ОВА.