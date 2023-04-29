Оккупанты в Луганской области "находят" у детей болезни и вывозят их "на лечение", - ОВА

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне организовали медицинское медицинские осмотры для детей, во время которых якобы находят у них болезни и принудительно вывозят "на лечение" в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора в эфире телемарафона.

"Мы знаем, что это проводилось (медицинские осмотры, - ред.), и сайты так называемых "ЛНР" и "ДНР" сообщали, что россияне проверили около 100 тысяч украинских школьников на наличие у них проблем со здоровьем. После этого 70% детей получили справки, что у них есть хронические заболевания и их нужно лечить", - рассказал Лысогор.

По его словам, для лечения детей отправляют в лагеря России.

"После того как детей вывозят в Россию, от родителей требуют ехать вместе с ними, иначе детей могут не вернуть", - добавил глава ОВА.