Оккупанты в Луганской области задерживают людей, которые общаются с родными из Украины
Россияне усилили террор против жителей Луганской области и начали задерживать людей, которые пытаются позвонить по телефону родным в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецкой РВА Романа Власенко.
"В Лисичанск и Попасную россияне пропускают только при наличии регистрации", - говорится в заявлении.
Также Власенко сообщил, что оккупанты усилили террор против гражданского населения. Они вылавливают людей, которые пытаются наладить мобильную связь с родными на подконтрольной правительству Украины территории.
"Захватчики в "ЛНР" обещали не проводить весенний призыв, но все же объявили о начале его проведения. Оккупантам не хватает войск, потери у них безумны, мужчин тоже не хватает, потому что все погибли и скрылись за пределы области", - добавил. Власенко.
Напомним, что россияне в Северодонецке (Луганская область) активно мародерят в уцелевших квартирах и не возобновляют электроснабжение после ухудшения погоды.
Россияне начали терять поддержку среди коллаборантов на оккупированных территориях Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.