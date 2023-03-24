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Окупанти в Луганській області ввели для жителів спецперепустки на пересування між містами

Фото: Окупанти в Луганській області ввели для жителів спецперепустки на пересування між містами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області загарбники продовжують чинити тиск на мирних мешканців, зокрема, запроваджуючи обмеження на пересування між містами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Все складніше стає пересуватись між населеними пунктами. Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі за спеціальними перепустками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни продовжують практикувати примусову "евакуацію" для пропагандистських сюжетів та виправдання депортації українців.

Крім того, окупанти продовжують мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганської області. У свою чергу, призовникам загарбники обіцяють житло.

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