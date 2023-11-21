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Окупанти в Луганській області вигадали новий метод примусової "паспортизації", - Генштаб

Архівне фото: Окупанти в Луганській області придумали новий метод примусової "паспортизації" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти в Луганській області придумали новий спосіб, як змусити місцеве населення отримувати паспорти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусову "паспортизацію" населення тимчасово окупованих територій Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, так званий російський окупаційний "уряд" ухвалив рішення, що отримати компенсацію для придбання вугілля та дров на опалювальний період зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт.

Це робиться з метою посилення морального тиску на українських мешканців Луганської області та примушення їх до отримання громадянства РФ.

Насильницька "паспортизація" РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Також повідомлялось, що окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування як іноземців. Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги.

Нещодавно у ЦНС розповідали, що росіяни продовжують політику примусової паспортизації населення на окупованих територіях. Зараз місцевим з українськими паспортами загрожують масові звільнення.

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