Окупанти в Луганській області вигадали новий метод примусової "паспортизації", - Генштаб

Окупанти в Луганській області придумали новий спосіб, як змусити місцеве населення отримувати паспорти Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Російські окупанти продовжують примусову "паспортизацію" населення тимчасово окупованих територій Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, так званий російський окупаційний "уряд" ухвалив рішення, що отримати компенсацію для придбання вугілля та дров на опалювальний період зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт.
Це робиться з метою посилення морального тиску на українських мешканців Луганської області та примушення їх до отримання громадянства РФ.
Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.
Також повідомлялось, що окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування як іноземців. Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги.
Нещодавно у ЦНС розповідали, що росіяни продовжують політику примусової паспортизації населення на окупованих територіях. Зараз місцевим з українськими паспортами загрожують масові звільнення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.