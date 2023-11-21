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Оккупанты в Луганской области придумали новый метод принудительной "паспортизации", - Генштаб

Архивное фото: Оккупанты в Луганской области придумали новый метод принудительной "паспортизации" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в Луганской области придумали новый способ, как заставить местное население получать паспорта Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают принудительную "паспортизацию" населения временно оккупированных территорий Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, так называемое российское оккупационное "правительство" приняло решение, что получить компенсацию для приобретения угля и дров на отопительный период смогут только те граждане Украины, которые согласились получить российский паспорт.

Это делается с целью усиления морального давления на украинских жителей Луганской области и принуждения их к получению гражданства РФ.

Насильственная "паспортизация" РФ на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Также сообщалось, что оккупанты с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования как иностранцев. То есть украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи.

Недавно в ЦНС рассказывали, что россияне продолжают политику принудительной паспортизации населения на оккупированных территориях Сейчас местным с украинскими паспортами грозят массовые увольнения.

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