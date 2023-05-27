Окупанти в Луганській області анонсували "відпочинок" школярів у літніх таборах у РФ

За даними військових, в окремих населених пунктах Щастинського району окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах, які розташовані на території Російської Федерації.

Депортація українських дітей

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Кремль запустив так звану операцію з евакуації українських дітей з окупованих територій. Вони були незаконно переміщені до окупованого Криму, а також до Росії чи Білорусі.

Резолюція, ухвалена Парламентською асамблеєю Ради Європи, визнала депортацію українських дітей до Росії актом геноциду. Крім цього, ПАРЄ також звинуватила Лукашенка у причетності до депортації українців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив імена понад 19 тисяч депортованих дітей, проте насправді їх кількість може бути більшою, оскільки на окупованих територіях перебувало понад 200 тисяч дітей.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з незаконною депортацією українських дітей до Росії.

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