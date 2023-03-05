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У Луганській області окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків, - ОВА

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Неділя 05 березня 2023 17:55
У Луганській області окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків, - ОВА Ілюстративне фото: у Луганській області окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На тимчасово окупованій частині Луганської області на військовий облік терміново ставлять підлітків 2006 року народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА в Telegram.

За інформацією відомства, в Луганській області окупанти розпочали роботу комісій із початкової постановки громадян на військовий облік.

"До 31 березня їм необхідно розшукати та поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року, які проживають у так званій "ЛНР". Тобто, тих, кого вже наступного року можна буде кинути на фронт замість кадрової російської армії", - наголошують в ОВА.

Також повістки продовжують вручати старшим людям, які не перебувають, але мають бути на військовому обліку.

Окупанти вже посилили розшукові заходи для тих, хто ухиляється від призову. На підставі запитів окупаційних військкоматів таких чоловіків затримуватимуть і одразу доставлятимуть до пунктів призову.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що з 5 березня у тимчасово окупованій Горлівці планують розпочати нову хвилю призову.

Також ми писали, що окупанти хочуть поповнити бойові втрати за рахунок жінки. Їх уже призивають до лав військ.

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