У Луганській області окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків, - ОВА

На тимчасово окупованій частині Луганської області на військовий облік терміново ставлять підлітків 2006 року народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА в Telegram .

За інформацією відомства, в Луганській області окупанти розпочали роботу комісій із початкової постановки громадян на військовий облік.

"До 31 березня їм необхідно розшукати та поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року, які проживають у так званій "ЛНР". Тобто, тих, кого вже наступного року можна буде кинути на фронт замість кадрової російської армії", - наголошують в ОВА.

Також повістки продовжують вручати старшим людям, які не перебувають, але мають бути на військовому обліку.

Окупанти вже посилили розшукові заходи для тих, хто ухиляється від призову. На підставі запитів окупаційних військкоматів таких чоловіків затримуватимуть і одразу доставлятимуть до пунктів призову.