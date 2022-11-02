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Окупанти критикують Путіна, який відправив їх на війну: перехоплення розмови

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Україна, Середа 02 листопада 2022 09:36
Окупанти критикують Путіна, який відправив їх на війну: перехоплення розмови Фото: окупанти зізнаються, що не знають заради чого воюють в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зізнаються, що війна, яку РФ розв'язала проти України, безглузда. Вони критикують главу Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський солдат з дружиною розмірковують про війну та її причини. Окупант не розуміє, чому знаходиться в Україні і заради чого воює.

"Ти країну захищаєш, країну ідіотів, бл**ь... Чію? Путінську! Путінський шматок землі від людей, які не милосердні від нього", - заявила жінка.

При цьому російській військовий зізнається, що ситуація не фронті складна. Армії РФ не вистачає їжі та медикаментів.

"Чого вони чекають?! Реально, мі всі в г**ні. Вся ця х***я. Добре, що хоча б живий", - додала дружина окупанта.

Нагадаємо, окупанти у Донецькій області обладнують новий госпіталь, який вже переповнений пораненими.

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