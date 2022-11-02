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Оккупанты критикуют Путина, который отправил их на войну: перехват разговора

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Украина, Среда 02 ноября 2022 09:36
Оккупанты критикуют Путина, который отправил их на войну: перехват разговора Фото: оккупанты признаются, что не знают ради чего воюют в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты признаются, что война, которую РФ развязала против Украины, бессмысленна. Они критикуют главу Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский солдат с женой размышляют о войне и ее причинах. Оккупант не понимает, почему находится в Украине и ради чего воюет.

"Ты страну защищаешь, страну идиотов, бл**ь... Чью? Путинскую! Путинский кусок земли от людей, не милостивых к нему", - заявила женщина.

При этом российский военный признается, что ситуация на фронте сложная. Армии РФ не хватает еды и медикаментов.

"Чего они ждут?! Реально, мы все в г**не. Вся эта х***я. Хорошо, что хотя бы живой", - добавила жена оккупанта.

Напомним, оккупанты в Донецкой области оборудуют новый госпиталь, который уже переполнен ранеными.

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