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Окупанти з Криму вдарили ракетою по Одеському району, спалахнула пожежа

Архівне фото: Окупанти з Криму вдарили ракетою по Одеському району (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 22 березня, вдарила ракетою по Одеському району. Унаслідок цього спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знову застосував балістику по Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог із території тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно, "Іскандер-М", намагаючись знищувати інфраструктуру регіону.

В Одеському районі, у місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 22 березня, вночі завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Ця атака стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабного вторгнення.

Всього ворог застосував понад 150 дронів і ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під атакою знаходилася і Одеська область. Там росіяни вдарили по енергетичних об'єктах. Після удару 53 тисяч абонентів залишилися без світла.

Увечері ДТЕК повідомив, що Одеса та Одеський район: змушені переходити на екстрені відключення світла.

Більш детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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