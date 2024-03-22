Окупанти з Криму вдарили ракетою по Одеському району, спалахнула пожежа

Російська армія сьогодні, 22 березня, вдарила ракетою по Одеському району. Унаслідок цього спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знову застосував балістику по Одеській області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог із території тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно, "Іскандер-М", намагаючись знищувати інфраструктуру регіону.
В Одеському районі, у місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 22 березня, вночі завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Ця атака стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабного вторгнення.
Всього ворог застосував понад 150 дронів і ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.
Під атакою знаходилася і Одеська область. Там росіяни вдарили по енергетичних об'єктах. Після удару 53 тисяч абонентів залишилися без світла.
Увечері ДТЕК повідомив, що Одеса та Одеський район: змушені переходити на екстрені відключення світла.
Більш детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
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