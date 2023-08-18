Окупанти в Криму наказали працівникам залізниці шпигувати за пасажирами, - Атеш

Окупанти Криму посилюють репресії через страх за власну безпеку. Зокрема, персоналу залізниці доручено виявляти патріотів України серед пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партизанського руху "АТЕШ" в Telegram.
"В адміністрації "Кримської залізниці" з персоналом було проведено інструктаж співробітниками ФСБ. Представники російської спецслужби закликали співробітників підприємства до підвищення пильності щодо виявлення проукраїнських настроїв та висловлювань", - йдеться у повідомленні.
Представники ФСБ при цьому заявили, що вже нібито змогли провести низку арештів за сигналами від касирів, які працюють у поїздах, зазначили партизани.
У касових залах та салонах електричок, окрім відеоспостереження, ведеться звукозапис.
При цьому зазначається, що такі інструкції роздають уже майже тиждень на планерках касирів і контролерів усім залізничним вузлам півострова. Імовірно, такі заходи проводять і для керівників інших підприємств, вважають партизани.
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