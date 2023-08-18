UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти в Криму наказали працівникам залізниці шпигувати за пасажирами, - Атеш

Фото: Окупанти в Криму наказали працівникам залізниці шпигувати за пасажирами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупанти Криму посилюють репресії через страх за власну безпеку. Зокрема, персоналу залізниці доручено виявляти патріотів України серед пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партизанського руху "АТЕШ" в Telegram.

"В адміністрації "Кримської залізниці" з персоналом було проведено інструктаж співробітниками ФСБ. Представники російської спецслужби закликали співробітників підприємства до підвищення пильності щодо виявлення проукраїнських настроїв та висловлювань", - йдеться у повідомленні.

Представники ФСБ при цьому заявили, що вже нібито змогли провести низку арештів за сигналами від касирів, які працюють у поїздах, зазначили партизани.

У касових залах та салонах електричок, окрім відеоспостереження, ведеться звукозапис.

"Персоналу рекомендували акуратно заглядати в гаджети пасажирів, уважно прислухатися до розмов між ними. Якщо вони щось почують, негайно повідомляти представників транспортної безпеки або поліцаїв", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що такі інструкції роздають уже майже тиждень на планерках касирів і контролерів усім залізничним вузлам півострова. Імовірно, такі заходи проводять і для керівників інших підприємств, вважають партизани.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВійна Росії проти України