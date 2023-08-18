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Оккупанты в Крыму приказали работникам железной дороги шпионить за пассажирами, - Атеш

Фото: Оккупанты в Крыму приказали работникам железной дороги шпионить за пассажирами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупанты Крыма усиливают репрессии из-за страха за собственную безопасность. В частности, персоналу железной дороги поручено выявлять патриотов Украины среди пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партизанского движения "АТЕШ" в Telegram.

"В администрации "Крымской железной дороги" с персоналом был проведен инструктаж сотрудниками ФСБ. Представители российской спецслужбы призвали сотрудников предприятия к повышению бдительности по выявлению проукраинских настроений и высказываний", - говорится в сообщении.

Представители ФСБ при этом заявили, что уже якобы смогли провести ряд арестов по сигналам от кассиров, работающих в поездах, отметили партизаны.

В кассовых залах и салонах электричек, кроме видеонаблюдения, ведется звукозапись.

"Персоналу рекомендовали аккуратно заглядывать в гаджеты пассажиров, внимательно прислушиваться к разговорам между ними. Если они что-то услышат, немедленно сообщать представителям транспортной безопасности или полицейским", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что такие инструкции раздают уже почти неделю на планерках кассиров и контролеров всем железнодорожным узлам полуострова. Вероятно, такие мероприятия проводят и для руководителей других предприятий, считают партизаны.

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