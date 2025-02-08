Окупанти конфіскували житло українців в Луганській області для перерозподілу, - ЦНС

Російські окупанти продовжують реалізовувати політику грабежу на окупованих територіях України. Зокрема, ворог "узаконив" так зване рішення про перерозподіл конфіскованих квартир, відібраних у законних власників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, відтепер значну частину цих приміщень окупанти передаватимуть у федеральну власність Російської Федерації. Це означає, що таке житло буде передано учасникам війни проти України та росіянам, яких заохочують переїжджати на українські території, які окупувала РФ.
Відповідно до рішень окупантів, розподіл буде наступним:
"Таким чином, Москва безпосередньо отримує частину награбованого майна, що свідчить про реальну мету окупації - не лише військовий контроль, а й масштабне розкрадання ресурсів", - резюмували у ЦНС.
Нагадаємо, у другій половині січня в ЦНС повідомили, що колаборанти на території тимчасово окупованої Луганської області шукають людей з обмеженими можливостями та "націоналізують" їхнє житло. Причиною для позбавлення прав українців на приватну власність є відсутність російського паспорта.
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