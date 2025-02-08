Оккупанты конфисковали жилье украинцев в Луганской области для перераспределения, - ЦНС

Российские оккупанты продолжают реализовывать политику грабежа на оккупированных территориях Украины. В частности, враг "узаконил" так называемое решение о перераспределении конфискованных квартир, отобранных у законных владельцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, отныне значительную часть этих помещений оккупанты будут передавать в федеральную собственность Российской Федерации. Это означает, что такое жилье будет передано участникам войны против Украины и россиянам, которых поощряют переезжать на украинские территории, которые оккупировала РФ.
Согласно решениям оккупантов, распределение будет следующим:
"Таким образом, Москва непосредственно получает часть награбленного имущества, что свидетельствует о реальной цели оккупации - не только военный контроль, но и масштабное хищение ресурсов", - резюмировали в ЦНС.
Напомним, во второй половине января в ЦНС сообщили, что коллаборанты на территории временно оккупированной Луганской области ищут людей с ограниченными возможностями и "национализируют" их жилье. Причиной для лишения прав украинцев на частную собственность является отсутствие российского паспорта.
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