Оккупанты конфисковали жилье украинцев в Луганской области для перераспределения, - ЦНС

По данным информационного ресурса, отныне значительную часть этих помещений оккупанты будут передавать в федеральную собственность Российской Федерации. Это означает, что такое жилье будет передано участникам войны против Украины и россиянам, которых поощряют переезжать на украинские территории, которые оккупировала РФ.

Согласно решениям оккупантов, распределение будет следующим:

до 35% конфискованного жилья будет передано в федеральную собственность России.

до 30% останется в собственности так называемой "ЛНР".

35% останутся в распоряжении местных "муниципалитетов".

"Таким образом, Москва непосредственно получает часть награбленного имущества, что свидетельствует о реальной цели оккупации - не только военный контроль, но и масштабное хищение ресурсов", - резюмировали в ЦНС.