Окупанти "конфісковують" покинуте під час евакуації житло українців, - Спротив

Окупаційна "адміністрація" в межах підготовки до опалювального періоду проводить огляд закинутих помешкань українців, які потім конфісковує.

Так, за даними ЦНС, окупанти оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги, адже залишили свої домівки через окупацію. Таке майно ворог опечатує з приміткою “майно військової адміністрації”.

Після чого в такі квартири та будинки заселяються військові РФ.

Тобто, фактично колаборанти допомагають російським військовим захоплювати будинки українців, які втекли від окупації.

Пошук партизанів на окупованих територіях

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів у підконтрольних загарбникам районах Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Зокрема, у Мелітополі інтервенти почали розвішувати містом відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" та партизанів.

Нещодавно також стало відомо, що росіяни навіть направили до Запорізької області "загін поліції особливого призначення" з республіки Дагестан. Таким чином, вони планували подолати українське підпілля у регіоні.

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