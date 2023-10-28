RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты "конфискуют" брошенное во время эвакуации жилье украинцев, - Сопротивление

Фото: россияне начали "конфисковывать" заброшенные дома (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне используют отопительный сезон для конфискации имущества украинцев. Найдя неоплаченные счета оккупанты наведываются по адресу и "конфискуют" оставленное во время эвакуации жилье украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Оккупационная "администрация" в рамках подготовки к отопительному периоду проводит осмотр заброшенных помещений украинцев, которые затем конфисковывают.

Так, по данным ЦНС, оккупанты осматривают помещение, владельцы которых не платят за коммунальные услуги, ведь покинули свои дома из-за оккупации. Такое имущество враг опечатывает с примечанием "имущество военной администрации".

После этого в такие квартиры и дома заселяются военные РФ.

То есть, фактически коллаборанты помогают российским военным захватывать дома бежавших от оккупации украинцев.

Поиск партизан на оккупированных территориях

Напомним, в последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в подконтрольных захватчикам районах Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

В частности, в Мелитополе интервенты начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Недавно также стало известно, что россияне даже направили в Запорожскую область "отряд полиции особого назначения" из республики Дагестан. Таким образом они планировали преодолеть украинское подполье в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против Украины