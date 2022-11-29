ua ru
Вт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти кілька разів обстріляли Харківську область: в ОВА назвали наслідки

Новость на русском →
Харківська область, Вівторок 29 листопада 2022 09:32
Окупанти кілька разів обстріляли Харківську область: в ОВА назвали наслідки Фото: окупанти знову кілька разів обстріляли Харківську область (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати Харківську область. Окупанти вкотре вдарили по Куп'янському району, внаслідок чого є пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

"Є попадання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарської споруди", - розповів він.

Крім того, в Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наставши на вибухонебезпечний предмет. Стан потерпілого оцінюється як середній.

Нагадаємо, вчора російські війська вкотре завдали ударів по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння та ліцей.

У зв'язку з постійним обстрілом мешканців Куп'янського району закликають евакуюватися до безпечніших регіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні харков
NEWS
Українські захисники за добу збили ворожі літаки Су-25 та Су-24, - Генштаб
Українські захисники за добу збили ворожі літаки Су-25 та Су-24, - Генштаб
DAILY
Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії