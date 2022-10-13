UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти кілька годин обстрілювали Запорізьку область: є жертви

Фото: Окупанти кілька годин обстрілювали Запорізьку область
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 13 жовтня завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще 13 - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Посадовець зазначив, що "мішенню" загарбників став Оріхів.

"Масованим багатогодинним обстрілом по маленькому мирному містечку окупант зруйнував житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні", - розповів Старух.

За його словами, внаслідок атаки ворога загинула жителька села Преображенка, що неподалік. Окрім цього, від обстрілу постраждали 13 людей:

  • в Оріхові - 9;
  • у Преображенці - 1;
  • в Степногірську - 3.

Глава ОВА також додав, що були зруйновані чергові об'єкти цивільної інфраструктури та комунальні мережі, приватні домівки.

Нагадаємо, російські війська 12 жовтня обстріляли три населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули семеро людей, ще 13 - зазнали поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна Росії проти України