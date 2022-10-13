Оккупанты несколько часов обстреливали Запорожскую область: есть жертвы

Чиновник отметил, что "мишенью" захватчиков стал Орехов.

"Массированным многочасовым обстрелом по маленькому мирному городку оккупант разрушил жилые дома вдоль центральной улицы и в спальном микрорайоне", - рассказал Старух.

По его словам, в результате атаки врага погибла жительница села Преображенка, что неподалеку. Кроме этого, от обстрела пострадали 13 человек:

в Орехове - 9;

в Преображенке - 1;

в Степногорске - 3.

Глава ОВА также добавил, что были разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети, частные дома.