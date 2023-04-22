Окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх отримати паспорт РФ, - Генштаб
Російські військові продовжують катувати працівників окупованої Запорізької АЕС, яка розташована у місті Енергодар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства.
Також окупанти примушують працівників ЗАЕС підписати трудові договори з російською державною корпорацією "Росатом".
Нагадаємо, що російські окупанти посилили контррозвідувальний режим в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. Збільшили кількість патрулів, вдаються до прихованого спостереження.
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі знову закликав сторони створити зону безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.
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