Окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх отримати паспорт РФ, - Генштаб

Російські військові продовжують катувати працівників окупованої Запорізької АЕС, яка розташована у місті Енергодар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства.

Також окупанти примушують працівників ЗАЕС підписати трудові договори з російською державною корпорацією "Росатом".