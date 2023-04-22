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Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их получить паспорт РФ, - Генштаб

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Энергодар, Суббота 22 апреля 2023 20:12
Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их получить паспорт РФ, - Генштаб Фото: Оккупант на ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные продолжают пытать работников оккупированной Запорожской АЭС, расположенной в городе Энергодар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, которые готовы работать на окупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что используя устрашение, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства.

Также оккупанты заставляют работников ЗАЭС подписать трудовые договоры с российской государственной корпорацией "Росатом".

Напомним, что российские оккупанты усилили контрразведывательный режим во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. Увеличили количество патрулей, прибегающих к скрытому наблюдению.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси снова призвал стороны создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

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