Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их получить паспорт РФ, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, которые готовы работать на окупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что используя устрашение, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства.

Также оккупанты заставляют работников ЗАЭС подписать трудовые договоры с российской государственной корпорацией "Росатом".