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Окупанти караванами вивозять українське зерно через Мелітополь до Криму, - ЗМІ

Фото: окупанти караванами вивозять українське зерно через Мелітополь до Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти організували ще один шлях викрадення українського зерна - через захоплений Мелітополь Запорізької області в анексований Крим. Пшеницю крадуть самоскидами, які йдуть цілими караванами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Не тільки залізницею, але сухопутним коридором російські загарбники поспішають вивезти зерно з окупованої частини Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Як пише Telegram-канал, з посиланням на повідомлення мешканців тимчасово окупованого Мелітополя, щодня у бік Криму вони спостерігають колони самоскидів із пшеницею.

"Водіям зерновозів за ризик платять великі гроші - від 1,5 до 2,5 тисяч доларів за рейс. Кажуть, бажаючих заробити на злодійському промислі достатньо", - зазначають автори.

При цьому на виїзді з міста навіть встановили КПП, де зупиняють кожен автомобіль і доглядають - як документи, так і вантаж.

 

Викрадення українського зерна Росією

Російські окупанти, вторгнувшись до України у лютому 2022 року, стали планомірно займатися крадіжкою зерна та викраденням дітей.

Зокрема, що стосується першого, то Росія відправляє незаконно вивезене з України зерно з території Криму до країн Близького Сходу. Це стало відомо після того, як один із російських судів потрапив на супутниковий знімок.

При цьому нещодавно, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, у Кремлі навіть перейнялися створенням умов для так званого "експорту" сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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