Оккупанты караванами вывозят украинское зерно через Мелитополь в Крым, - СМИ

"Не только по железной дороге, но по сухопутному коридору российские захватчики спешат вывезти зерно из оккупированной части Запорожской области", - говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал, со ссылкой на сообщения жителей временно оккупированного Мелитополя, каждый день в сторону Крыма они наблюдают колонны самосвалов с пшеницей.

"Водителям зерновозов за риск платят большие деньги - от 1,5 до 2,5 тысяч долларов за рейс. Говорят, желающих заработать на воровском промысле достаточно", - отмечают авторы.

При этом, на выезде из города даже установили КПП, где останавливают каждый автомобиль и досматривают - как документы, так и груз.

Похищение украинского зерна Россией

Российские оккупанты, вторгнувшись в Украину в феврале 2022 года, стали планомерно заниматься кражей зерна и похищением детей.

В частности, что касается первого, то Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Это стало известно после того, как одно из российских судов попало на спутниковый снимок.

При этом недавно, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, в Кремле даже озаботились созданием условий для так называемого "экспорта" сельскохозяйственной продукции с временно оккупированных территорий Украины за пределы территории РФ.